克魯格曼的反省……配合“傾力相助”的韓國政界，不作反省嗎？. July. 23, 2022 07:29. . 紐約市立大學教授保羅·克魯格曼在20日出版的《紐約時報》專欄中承認，低估了拜登政府的經濟刺激政策帶來的通貨膨脹效果。克魯格曼教授是美國代表性的進步經濟學家，曾獲得2008年諾貝爾經濟學獎。 作為新冠疫情的應對之策，拜登總統去年初執行了1.9萬億美元（約2496萬億韓元）規模的經濟扶持政策。當時有人指出，過度的財政支出會引發通貨膨脹，克魯格曼教授主張：“物價不會急劇上漲。”但是上個月美國物價上漲率到了41年來的最高值9.1%，因此他對錯誤判斷作出了反省。此前，美國財政部長耶倫、美聯儲主席鮑威爾也承認低估了通貨膨脹的危險。 在美國，經濟學者、政府經濟部門和中央銀行最高負責人雖然為時略晚，但為過度的財政支出、未能正確預測通貨膨脹而道歉。但在韓國，自新冠病毒大流行之後，政界展開了史無前例的傾囊相助競爭，但現在並沒有反省的跡象。文在寅政府和共同民主黨在2000年4·15議會選舉前夕決定向全體國民發放災難補助，在去年4·7再補選、今年3月總統選舉之前也編制了善心性補充預算。承諾“向個體戶、小工商業者支援50萬億韓元”並執政的尹錫悅政府在6·1地方選舉前夕，也通過了包括39萬億韓元壹般支出在內的62萬億韓元的補充預算。 政府表示，出現外匯危機以後的最高物價上漲，是因為烏克蘭戰爭、新冠疫情和美中新冷戰導致的供應網混亂等外部因素。但是不能說政界增加國家債務並花錢的民粹主義政策的影響是小的。過去幾年房價暴漲、青年們的“舉債投資”“窮家”投資股票、“辛奇溢價”等虛擬貨幣市場泡沫也是流動性過度的後遺癥。 壹年減稅13.1萬億韓元的政府減稅案，也很有可能對通貨膨脹產生不利影響。為了稅制正常化、中長期投資活性化，即使有必要，也可以立即增加流動性，減少韓國銀行的利息上調效果。特別是，在收入減少的情況下，如果政府不減少支出，國家債務就會增加，甚至威脅財政健全性。無法逃避通貨膨脹責任的政府和政界，要中斷無差別的善心性援助，果斷地調整公共部門的支出結構。

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