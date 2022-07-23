三針疫苗接種者也被確診感染“半人馬”……韓國第三例. July. 23, 2022 07:30. by 柳根亨 noel@donga.com. 壹名完成第三針新冠疫苗接種的50多歲人士感染了奧密克戎變異毒株的亞分支“BA.2.75”（又名“半人馬”）。有分析認為，這顯現了“半人馬”避開免疫傾向較強的特征。 中央防疫對策本部22日表示，19日確診為感染新冠病毒的仁川50多歲患者被確診為國內第三例“半人馬”病例。該確診患者目前只出現輕癥癥狀，正在家中接受治療。 此次確診和此前的兩例“半人馬”確診病例之間尚未確認存在關聯性。也就是說，韓國至少在3個不同地區出現了“半人馬”毒株傳播。“半人馬”比被稱為“隱形奧密克戎”的BA.2多8個刺突基因變異，具有很強的避開因接種疫苗和自然感染等產生的免疫抗體的性質。中央事故處理本部社會戰略班長孫永來（音）表示：“雖然今後‘半人馬’的占比有可能繼續上升，但到目前為止，還沒有出現廣泛的增加趨勢。” 韓國新冠再流行情況正在進壹步惡化。截至22日零時，單日新冠死亡人數為31人，比前壹天增加了14人。當天的死亡人數是自5月28日（36人）之後、55天以來的最高值。危重癥患者也有130名，連續兩天保持在100名左右。新增確診患者人數為68309名，進入本周以來連續4天在7萬名左右。 特別是以17歲以下兒童和青少年為中心，再次感染者正在增加。據疾病管理廳統計，截止到9日，韓國再次感染的人數為77092人，其中17歲以下患者10人中有3人以上，占33.2%（25569人）。 政府當天發表了應對夏季再次流行的追加對策。首先決定增加上半年（1月至6月）奧密克戎流行時極其混亂的火葬場和葬禮設施。目前，可以啟動的全國火葬爐共有310座，計劃通過改建和增設，增加到325座，並將在新冠專門醫院等追加設置652個安置空間。

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