韓國政府擬全面下調所得稅、法人稅、綜合房地產稅……年薪7800萬韓元的勞動者，所得稅有望減少54萬韓元. July. 22, 2022 07:58. by 朴熙昌, 崔惠? ramblas@donga.com,herstory@donga.com. 從明年起，年薪7800萬韓元的勞動者的所得稅將平均減少54萬韓元。課稅標準為5億韓元的企業，法人稅負擔將比現在減少3000萬韓元。從2019年起適用於多套住宅擁有者的綜合房地產稅重課稅率，將在時隔4年後被廢除。 企劃財政部21日在首爾市中區銀行會館召開了稅制發展審議委員會，確定了上述內容的《2022年稅制修改案》。經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬表示：“政府正在集中所有經濟政策力量穩定民生和恢復經濟活力，”“為了支持這壹政策，在稅收制度方面也將果斷地推進改善。” 尹錫悅政府首次稅制修改的核心是“大規模減稅”。所得稅是自2008年以後時隔15年修改了課稅標準區間。8個課稅標準區間保持不變，下位2個區間分別上調了200萬韓元和400萬韓元。適用6%稅率的課稅標準區間為1400萬韓元以下，適用15%稅率的區間為5000萬韓元以下，勞動者繳納的所得稅全面減少。總工資7800萬韓元的勞動者，如果加上從工資中免稅扣除的餐費每月上漲到20萬韓元，所得稅負擔最多將減少到83萬韓元。 法人稅最高稅率時隔5年再次下降到22%，目前為4個階段的課稅標準區間將減少到2個或3個。隨著文在寅政府實行的對多套住宅擁有者的綜合房地產稅重課稅率消失，以後將只根據課稅標準適用稅率，與擁有住宅的數量無關。0.6%到3.0%的基本稅率也將降至最少0.5%到最多2.7%。 通過此次稅制修改，平民、中產層和中小、中堅企業的稅負將分別減少2.2萬億韓元和2.4萬億韓元。大企業的稅負將減少4.1萬億韓元，高收入層將減少1.2萬億韓元。也就是說，4年內稅收共減少了13.1萬億韓元。 不過，從國會門檻到成為現實，預計將會經歷陣痛。擁有169個席位的共同民主黨院內代表朴洪根29日在國會交涉團體代表演說中表示：“壹定會阻止因優惠集中在少數財閥大企業的法人稅減稅等導致國家財政減少的事情。”

한국어