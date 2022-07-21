有品位的老人. July. 21, 2022 07:45. . 生活中水很重要。水流動的地方城市興盛發展，幹凈的水對維持生命是必不可少的。水從很久以前開始就是壹種商品。在17世紀的西班牙，買賣水已經是家常便飯。叠戈•貝拉斯克斯把塞維利亞人交易水的場面留作壹幅畫。 貝拉斯克斯是代表西班牙巴洛克美術的畫家。他以費利佩四世的宮廷畫家的身份活動，留下了眾多傑作。這幅畫是他早期的作品。這是他在離開故鄉塞維利亞前往馬德裏之前畫的，當時他的年紀在10多歲或20歲出頭。畫不僅展現了貝拉斯克斯細膩而出色的描寫能力，還充分展現了他在人物心理表現方面是多麽卓越。畫面右邊的賣水老人正在給左邊的青年遞水杯。杯子裏裝著為了增加水的味道和香氣而制作的黑色無花果。可能是剛倒水，老人抓著的大陶器水瓶表面水珠流淌閃閃發光。兩人在各方面都形成了鮮明的對比。老人曬黑的皮膚，穿著破舊的衣服，而青年則是白皙的皮膚，衣著幹凈端莊。壹看就是屬於不同階級的人。雖然看不清，但兩人之間描繪了正在喝水的另壹個男人。有趣的是他們的視線。彼此完全不對視。賣水的只是賣水，沒有表露任何感情。青年貝拉斯克斯似乎對這壹主題很著迷，畫了三幅幾乎壹模壹樣的畫。 老人和青年互相回避視線的理由不得而知。但可以肯定的是，連接下遊階層賣水的老人和上流階層青年的媒介就是水。畫家把賣水的老人刻畫得很嚴謹，像聖者或哲學家壹樣。這或許是青年畫家希望看到的自己未來的面貌。即，即使沒有成功，即使貧窮，也想守住品位，成為有品位的老人。美術評論家

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