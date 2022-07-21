世衛組織：“歐洲確診病例在6周內增至3倍……每周有3000人死亡”. July. 21, 2022 07:48. by 李恩澤 nabi@donga.com. 世界衛生組織當地時間19日表示，最近6周內，歐洲新冠確診者增至3倍。死亡人數也每周達3000多人。也有人擔心，如果進入秋冬，新冠再擴散將更加嚴重。 世衛組織歐洲區域主任漢斯·克魯格當天在聲明中表示：“新冠奧密克戎變異病毒的亞型變異——隱形奧密克戎（BA.2）和BA.5正在歐洲53個國家迅速擴散。”上周歐洲新增新冠確診患者約300萬人，占同期全世界確診患者的壹半。此次變異雖然比之前的德爾塔毒株等致命率低，但由於擴散速度太快，確診者劇增，住院率翻了壹番。 歐洲新冠再擴散由BA.2和“半人馬”毒株（BA.2.75）等奧密克戎亞型變異毒株主導。“半人馬”毒株正在韓國等10多個國家擴散。感染者長期遭受後遺癥的“長期新冠肺炎”的擔憂也越來越大。美國要求輝瑞、莫德納等新冠疫苗開發公司開發出針對變異毒株的疫苗。 克魯格表示：“醫療體系正承受著巨大壓力。應該采取緊急措施，”“等到秋天就太晚了。”他同時強調了接種第四針疫苗、戴口罩等防疫措施。雖然部分國家解除了戴口罩的義務，但克魯格在推特上上傳了自己戴著口罩的照片，並強調：“並不是說不是義務就不要戴口罩。”他還批評稱：“歐洲大部分國家中斷或減少新冠檢測，這是在制造危險的死角地帶。” 克魯格還對警惕性降低表示擔憂。他說：“人們會問我‘病毒真的回來了嗎’，”“那些東西並沒有消失。它仍然非常惡劣、致命，正在奪走生命。”他還指出，各國雖然忙於應對烏克蘭戰爭和通貨膨脹，但仍然需要投資醫療。

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