“將在披頭士樂隊出道俱樂部進行披頭士翻唱公演”. July. 20, 2022 07:51. by 金哉希 jetti@donga.com. 17日晚8時,首爾麻浦區合奏室“Abbey Road”內播放著披頭士樂隊(甲殼蟲樂隊)的歌曲。伴隨著“走吧”的洪亮嗓音,以《A Hard Day's Night》開始的合奏,披頭士樂隊以完整體展現的最後現場演出“屋頂演唱會”的演奏曲而聞名的《Don't Let Me Down》、喬治•哈裏森的吉他Riff(Riff•強烈的旋律模式)壓倒觀眾的《While My Guitar Gently Weeps》席卷而來。 在合奏室配合默契的他們是披頭士翻唱樂隊“The Apples”,成員是飾演保羅•麥卡特尼的精神健康醫學專家兼電視人表珍仁(55歲)、飾演約翰•列儂的數學講師李鐘民(49歲)、飾演喬治•哈裏森的醫療器械研究員李鬥熙(39歲)、飾演林戈•斯塔爾的鼓手朴瑞柱(43歲)。他們以披頭士樂隊共同分母的身份活動了10年。 The Apples將登上下月24日至30日在英國利物浦舉行的“International Beatleweek 2022(國際披頭士樂隊紀念周)”舞臺。擁有40年歷史的國際披頭士樂隊紀念周不僅有世界2萬多名披頭士樂隊的粉絲,還有保羅•麥卡特尼的弟弟麥克•麥卡特尼等披頭士樂隊的家人。The Apples是受邀參加國際披頭士樂隊紀念周的60多支樂隊中唯壹的韓國樂隊。 “站在卡文俱樂部(披頭士樂隊出道的俱樂部)的舞臺上,從初中開始就是我的願望清單。出於去挑戰壹下的想法,我們向卡文俱樂部發送了我們的社交網絡服務(SNS)賬號和舞臺視頻,俱樂部接受了提議。”(李鬥熙) The Apples之所以被邀請參加國際披頭士樂隊紀念周,2019年舉行的披頭士樂隊屋頂演唱會50周年紀念演出功不可沒。國內壹家電視臺在電視臺樓頂舉行了紀念演出,The Apples受到了邀請。保羅•麥卡特尼蓬松的胡須、約翰•列儂的黃土色毛大衣也原封不動地再現了出來。 “以出演廣播節目為契機,PD邀請我們參加屋頂演出,通過屋頂演出視頻還去了國際披頭士樂隊紀念周。國際披頭士樂隊紀念周又會帶來怎樣的偶然,讓我們拭目以待。”(朴瑞柱) The Apples將在4天內8次登上舞臺。舞臺時間共45分鐘。雖然曾連續兩次演出40分鐘,但連續演出4天尚屬首次。對於The Apples來說,卡文俱樂部並不是最終目的地。 “披頭士樂隊後期有很多管弦樂協奏的歌曲。總有壹天,我想和40~50名規模的管弦樂隊壹起演奏像《A day in the life》壹樣的歌曲。”(表珍仁)

한국어