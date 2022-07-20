加強韓美經濟安保同盟……要做好應對中國的逆風. July. 20, 2022 07:52. . 尹錫悅總統昨天會見訪韓的美國財政部長珍妮特·耶倫時表示：“期待韓美同盟能夠從政治、軍事安保進壹步鞏固為經濟、金融安保同盟。”耶倫此前訪問LG科學公園時表示，“應該阻止像中國這樣的獨斷專行國家通過不公正的秩序對各國安保造成威脅”，並強調了韓美之間的經濟安保合作。耶倫還會見了經濟副總理秋慶鎬、韓國銀行總裁李昌鏞，討論了多種合作方案。 韓美經濟安保同盟的強化已經超越了兩個月前韓美首腦的壹攬子戰略同盟宣言和印度太平洋經濟框架的參與水平，正在更加具體、深入地推進。韓美兩國此前通過多渠道討論了多種經濟安保合作方案，現在似乎已經到了確定具體水平和範圍的階段。 特別是美國以8月末為時限向韓國政府施壓的“芯片四方同盟”的參與似乎也逐漸明朗化。在與中國的技術霸權競爭中，美國必須堅守尖端技術的意誌非常堅決，但由於中國的反對，很難放手。由於俄羅斯的侵略戰爭，全球供應網出現差池的情況下，也有可能是提高韓國半導體壹直以來扮演的國際角色的契機。 美國已經提出培養本國半導體產業，正在推進包括阻止得到美國支援的全球半導體企業與中國進行尖端半導體合作的“防護欄”條款在內的培養法案。這對於正在苦思參與“芯片四方”的韓國來說，無疑是相當大的壓力。部分人認為，如果韓國不參與“芯片四方”，可能會以只有美國、臺灣和日本參與的“芯片三方”起步，然後由荷蘭代替韓國加入。 不出所料，中國對此表示反對。中國官方媒體主張：“如果韓國向美國屈服，肯定會得不償失。”也就是說，以中國占韓國存儲芯片出口的比重接近壹半為由，威脅韓國企業有可能成為報復對象。但即便如此，也不能在事關韓國國家利益的問題上猶豫不決。 如今，經濟安保同盟已成為沒有選擇的不可避免的現實。但是，作為國內五大制造業基礎的原材料中，90%是中國產，這壹點也是擺在我們面前的難以忽視的現實。現在比任何時候都更需要能動性的國家利益外交。應該通過韓中之間的戰略溝通和各種協商機會說明我們的立場，避免產生不必要的摩擦和矛盾。

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