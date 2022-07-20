“東南亞三大毒品王”重量級總負責人被遣送回韓國. July. 20, 2022 07:53. by 金基允記者 pep@donga.com. 在東南亞過著逃避生活並向韓國走私毒品的組織頭目金某（47歲）17日在越南被抓獲。據悉，金某是被稱為“東南亞第三大韓國人毒品王”的人物。 警察廳19日表示：“派遣緝拿支援組前往越南，與越南公安部展開合作調查，最終於17日在胡誌明市抓獲了金某，並於今天將其強制遣送回國內。”韓國警方2019年6月通過國際刑警組織對金某下達紅色通緝令後，與越南公安部展開了3年多的合作調查。 據警方透露，金某涉嫌從2018年開始利用在線聊天工具“電報”向韓國的供應商和購買者銷售冰毒和合成大麻等。金某因涉嫌毒品流通被全國13個警察署通緝。從金某那裏得到毒品後在國內銷售的共犯就達20名左右。金某在國內銷售的毒品中，通過警方調查確認的就達70億韓元。警方認為實際流通量會更多，計劃通過調查查明準確的流通規模。 金某是“東南亞三大韓國人毒品王”中唯壹沒有被抓獲的嫌疑人。此前被稱為“電報毒品王”的樸某（44歲）於2020年10月在菲律賓被捕，目前被關押。“脫北毒品王”崔某（33歲，女）在柬埔寨被抓獲，今年4月被遣送回韓國。金某是向樸某和崔某供應毒品的總負責人。 警察廳國際刑警組織國際合作課長姜基澤（音）表示：“今後將繼續加強國際合作調查。”

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