美國蘋果公司明年將縮減招聘規模，實行“緊縮經營”……應對經濟衰退. July. 20, 2022 07:52. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 據悉，由於全球經濟蕭條的威脅，世界市價總額排名第壹的美國蘋果公司明年將縮小招聘規模，減少部分支出等，展開緊縮經營。美國代表投資銀行高盛也以經濟蕭條的可能性為由，提及年末裁員的可能性等，世界大企業陸續轉換為緊急經營基調。 彭博社18日報道說，蘋果正在討論減少新員工招聘規模，減少部分業務部門的預算。也就是說，今後即使特定職位出現空缺，也不會填補空缺，部分業務部門將中斷招聘新人本身。但蘋果相關人士對彭博社表示，此次緊縮經營的對象不是蘋果公司整體，而是部分業務部門，明年推出新產品的計劃沒有變化。 在新冠大流行的情況下，蘋果的業績也好於市場預期，壹直進行進攻性研發投資及人才招聘，進行緊縮經營是非常罕見的。這說明該公司對今後的經濟前景並不樂觀。彭博社分析稱，“蘋果（緊縮經營）的決定源於在不確定性增大的時期需要慎重經營的想法”。受此影響，當天美國紐約股市下跌。蘋果股價比前壹個交易日下跌了2.1%。 為了應對經濟蕭條，整個大型科技行業掀起了結構調整熱潮。此前，微軟、臉書母公司元宇宙、特斯拉等進行了裁員。谷歌表示，今年下半年將減少招聘規模。 繼大型技術業界之後，華爾街的金融企業和制造企業也將展開緊縮經營。當天，高盛首席執行官戴維·所羅門警告說，通貨膨脹壓力將持續相當壹段時間，“經濟的不確定性正在增大”。他表示，因此有可能實行減少新招聘、年末裁員的華爾街慣例。

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