強勢美元導致資本流失，“危機防波堤”外匯儲備是否充分?. July. 19, 2022 07:52. . 彭博社17日報道說，今年以來，從韓國股市流出的外國資金達160億美元，在除中國以外的亞洲新興國家（地區）中，僅次於臺灣和印度，居第三位。隨著美元價值升至20年來的最高值，全球資金將離開匯率脆弱的亞洲市場。雖然還沒有出現韓美利率逆轉現象，但資本外流已經開始。 最近美元走強的情況非常罕見，甚至流行開了“超級美元”“國王美元”等詞語。因為在全球通貨膨脹和經濟蕭條的局面下，隨著美國聯邦儲備委員會加快上調利率的速度，世界資金正湧入代表性的安全資產美元。受此影響，今年以來韓元貶值超過9%，歐洲的歐元和日本的日元分別下跌11%和17%。除美國以外的各國正經歷著進口物價上升導致的通貨膨脹和資本流失的雙重痛苦。 韓國在防衛韓元對美元匯率的過程中，面臨著外匯儲備劇減的問題。6月底的外匯儲備比壹個月前減少了94億美元以上。這是自2008年11月金融危機之後，13年零7個月來減少幅度最大的壹次。目前的外匯儲備額為4383億美元，遠不及國際貨幣基金組織建議的6810億美元。如果本月底美聯儲實施大幅上調利率的“巨大步伐”，韓美利率逆轉，資本流出規模可能會進壹步擴大。目前的外匯儲備是否足以成為外匯危機的防波堤，令人懷疑。 在資本外流開始的情況下，政府出臺的匯率對策只是對外國人的國債投資給予免稅優惠。美國、英國、德國、法國等主要國家從很早開始實施這壹措施，僅憑此舉很難吸引外國資金。 經濟副總理秋慶鎬昨天在接受外媒采訪時表示：“資本外流不會只因利率差異等壹個因素而發生。”雖然這句話強調了經濟的基礎實力，但韓國面臨的現實不容樂觀。首先要找到上半年達到歷史最大規模的貿易赤字問題的解決方法。今天在首爾舉行的韓美財長會議上，為簽訂韓美貨幣互換協議邁出第壹步也很重要。在韓美利率逆轉在即的今天，政府和韓國銀行應該動員壹切可能的手段。

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