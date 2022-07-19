新冠封鎖-親普京政策……全球資本從中國撤離. July. 19, 2022 07:52. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 有分析認為，由於擔心中國國家主席習近平嚴格的“新冠清零政策”等單方面的反市場政策和地緣政治矛盾，全球投資者正在離開中國。 據彭博社當地時間17日報道，資產達310億美元（約41萬億韓元）的英國投資公司Ruffer最近關閉了運營10年以上的香港辦公室。Ruffer投資總監馬特·史密斯對彭博社表示：“西方的大型資本正在背離中國，”“看不到盡頭的新冠封鎖政策和地緣政治矛盾讓他們割舍中國。” 今年以來，由於海外投資者加速撤離，中國金融市場的變動性增大。據美國《華爾街日報》報道，僅2月至4月中國債券市場就流出450.3億美元（約59萬億韓元）。中國股市代表指數CSI 300在最近17個月裏從前高點下跌了27%，比美國標準普爾500指數跌幅26%還要大。全球基金信息企業“新興組合基金研究”（EPFR）在本月初發表的報告中表示，世界新興市場股票、基金在中國市場的比重跌至3年來的最低水平。 也有分析認為，中國維護並援助入侵烏克蘭的俄羅斯，也助長了海外投資者的流失。彭博社報道說：“相當多的海外投資公司表示擔心顧客在地緣政治上的矛盾，要求減少中國在投資組合中的比重。”也就是說，美國采取了連接印度、太平洋和歐洲，嚴密牽制和施壓中國的戰略，在“美西方對中俄”新冷戰格局浮出水面的情況下，投資者認為，集中對中國投資是危險的。 花旗集團亞洲研究團隊也在最近的報告中表示：“顧客們以驚人的程度降低了對中國市場的參與水平，”“取而代之的是將焦點放在了韓國和印度。”全球投資公司卡萊爾集團也決定，在85億美元（約11.2萬億韓元）規模的亞洲投資基金中，減少中國的比重，提高韓國、東南亞、澳大利亞、印度的比重。 習近平主席自2013年就任以來，允許在上海和香港股市進行交叉買賣等，試圖對抗美元，將人民幣培養成國際儲備貨幣。但也有分析認為，最近美國實施緊縮政策導致的“超級美元”暴露了中國人民幣和金融市場的局限性。《金融時報》最近報道說：“中國不能成為金融超級力量的最大原因，是（世界）對中國金融體系的不信任。”

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