李昌陽：“新政府首要課題是擴大企業投資”. July. 16, 2022 07:27. by 郭道英 now@donga.com. “將強化打破規制、提供獎勵、改善選址等刺激投資的3種套餐，推進‘投資主導型增長戰略’。” 產業通商資源部長官李昌陽（照片）15日在濟州西歸浦舉行的“第45屆大韓商工會議所濟州論壇”上發表演講，擔心增長潛力和活力下降，並做出了上述表示。 李長官對目前的情況表示：“韓國因經濟合作與發展組織（OECD）最低層的規制環境，投資魅力下降，勞資關系合作也在141個國家中排在第130位。”他接著說，“有必要通過增長指向型產業戰略進行產業大轉換。” 李長官強調說：“擴大企業投資是新政府產業政策的首要課題”，“投資具有快速激活經濟、創造工作崗位、學習新技術、提高生產效率等壹石四鳥的效果。”對於限制規定，他表示：“總統和政府都將‘孤註壹擲’地打破限制。相信會有很多好的結果。” 在8月實施國家尖端戰略產業特別法之前，還發表了核心產業培育藍圖。他表示：“將通過確保半導體、顯示器等超差距和主力產業高度化，創造未來產業，強化就業基礎。7月份將發表半導體產業戰略，依次制定主要行業對策。” 李長官在與采訪團見面時，還發表了對大宇造船海洋公司內部轉包工會罷工事態的意見。李長官表示：“勞資當事人應該立即進行協商，政府和相關機關應該根據氛圍進行協助。”他還補充道，“正在考慮幫助的方法是什麽，形成氛圍的方法是什麽”，“如果勞資當事人達成協議，將討論政府或（KDB產業銀行等）周邊機構的支援方案。”

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