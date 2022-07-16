熟悉巴西柔術的鄭多雲，向“次重量級排名”發起挑戰. July. 16, 2022 07:28. by 金培中 wanted@donga.com. “首先進入排名，然後挑戰冠軍。” 世界最高水平的綜合格鬥舞臺UFC鬥士鄭多雲（28歲•次重量級•照片）在與達斯汀•紮科比（34歲•美國）比賽之前做出了上述表示。鄭多雲將於17日在美國紐約州埃爾蒙特舉行的“UFC on ABC3”大賽上與級別排名第15位的紮科比展開較量。 自2019年8月UFC出道以來，取得4勝1平的鄭多雲在UFC中還沒有被賦予級別排名。 UFC按級別只有16人進入排名名單，他們分別是冠軍和1~15位的鬥士。如果鄭多雲在此次大賽中獲勝，他將超越紮科比，排名第15位。比鄭多雲更晚的2020年10月首次參加UFC的紮科比取得了5勝1平的成績。 如果鄭多雲在次重量級比賽中進入排名，將成為首位進入排名的亞洲選手。次重量級（93公斤以下）是僅次於重量級（120.2公斤以下）的重量級。在兩個級別中，大部分南美、非洲、美國選手都名列前茅。作為韓國選手，“韓國僵屍”鄭燦盛在2021年羽量級中上升到第4位，創下了最高排名。次中量級金東賢在2017年排在第6位，羽量級崔鬥浩在2016年排在第11位，曾進入過排名名單。 13日，正在美國訓練的鄭多雲在接受本報視頻采訪時表示，“在（UFC）出道時，只運用拳擊技術，之後掌握了使用胳膊肘或膝蓋的泰拳技術”，“現在我已經成長為懂得應用摔跤和巴西柔術技術的選手。這次壹定會贏。” 鄭多雲是亞洲選手中少有的UFC重量級選手，因此格鬥迷們對鄭多雲的關註度也越來越高。鄭多雲表示：“已經習慣了關註，所以不會感到負擔”，“每次比賽時，我都會只想著獲得勝利。”

한국어