修改綜合房地產稅，必須排除政治理論才能避免“冷池熱池”混亂局面. July. 15, 2022 08:02. . 企劃財政部計劃制定減輕多套住宅擁有者綜合房地產稅負擔的稅法修訂案，並於本月21日發表。正在討論廢除多套住宅擁有者負擔的綜合房地產稅重課稅率、將課稅標準從住宅數量改為住宅價格標準的方案。也就是說，全面修改對多套住宅擁有者征收重稅來控制房價的房地產政策基調。 綜合房地產稅是盧武鉉政府當時因房價暴漲，無住宅者的憤怒達到極點後，將多住宅擁有者視為潛在的投機勢力，於2005年實行的需求抑制政策。雖然專家們指出，為了穩定房價，擴大供給是唯壹的解決方法，但政府還是試圖通過史無前例的綜合房地產稅制度，將政策失敗的責任轉嫁給多住宅擁有者。盡管如此，還是沒能控制住房價。在此後的17年裏，綜合房地產稅根據政治上的有利、不利因素，經過20次以上的法令修改，在冷水池和溫水池之間來回徘徊。 現政府之所以要廢除多套住宅擁有者綜合房地產稅重課稅率，是因為認為房價沒有被控制，而且由於公平性問題，爭議越來越大。實際上，相比擁有壹套高價住宅的人，擁有多套低價住宅的人承擔更高稅率的結構存在不合理的壹面。但是，如果壹舉廢除多套住宅擁有者重課稅率，恢復綜合房地產稅原狀，在此過程中必然會出現另壹個公平性問題。此前，有不少投機勢力通過差額投資購買多套住宅，賺取行情差價。在這種情況下，如果對壹套住宅擁有者和多套住宅擁有者以同樣的標準征稅，可能會引起實際需求者的反對。 綜合房地產稅當初是抱著政治目的緊急制定的，因此制度本身存在的問題不止壹兩個。雖說征稅對象將局限於超高收入層，但實際上綜合房地產稅納稅對象到2020年將達到66萬人。早已不是對富人征稅，而是對中產階層征稅。隨著綜合房地產稅課稅標準區間的新設和修改，實際需求壹套住宅者的稅負也加重了。最重要的是，綜合房地產稅和財產稅都是同樣的擁有稅，但卻以完全不同的標準和方式征稅。 現政府執政後，關於綜合房地產稅的公論化工作只有上個月底舉行的聽證會。如果政府沒有經過周密的討論就急於推翻，將難免受到“急於強調上屆政權房地產政策失敗而制定政策”的批評。綜合房地產稅的修改應排除壹切政治邏輯，為房地產市場的穩定做出貢獻，並朝著提高稅制效率的方向推進。

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