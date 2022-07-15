獲得力量的美國“Ultra Step”……亞特蘭大聯儲表示“所有的可能性都存在”. July. 15, 2022 08:03. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國6月消費者物價漲幅比市場預想的要高，達到9.1%，美國中央銀行聯邦儲備制度（Fed•美聯儲）在26日和27日召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）上，將采取把標準利率壹次性提高1%的“Ultra Step”的預測急速上升。很多人擔心，在美聯儲反復上調利率的情況下，物價和高強度的緊縮政策會助長經濟蕭條。 13日（當地時間）發表物價上漲率後，美聯儲高層人士接連提到了“Ultra Step”的可能性。克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔•梅斯特當天在接受彭博電視臺采訪時表示：“美聯儲沒有理由比上個月少上調利率。雖然有經濟蕭條的憂慮，但如果現在不抑制通貨膨脹，就會出現更大的問題。”這意味著上個月果斷實行意味著上調0.75%的Giant Step的美聯儲本月至少可以上調0.75%或比這更大幅度的利率。 亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉菲爾•博斯蒂克當天也對詢問Ultra Step可能性的采訪團回答說：“所有的可能性都存在。”據通過利率期貨預測今後基準利率水平的芝加哥商業交易所“Fed Watch”顯示，截至13日，預測Ultra Step的市場參與者比重為80.9%，比預測Giant Step的概率（19.1%）高出3倍以上。日本投資銀行野村也表示：“美聯儲為了提高政策可信度，只能提高利率上調速度”，並改變了預測值，認為本月FOMC將實現Ultra Step。 但也有人擔心，急劇的貨幣緊縮會加重經濟蕭條的壓力。美聯儲當天在經濟動向報告書《褐皮書》中表示：“美國國內多個地區都能感受到經濟放緩”，“以油價、食品、居住費為主，物價急劇上漲。”被認為是經濟蕭條信號的長短期利率逆轉現象也在持續。當天，美國2年期國債和10年期國債收益率的逆轉幅度為0.22%，創下了自2000年以後22年來的最高值。

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