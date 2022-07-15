韓國政府擬廢除針對多套住宅擁有者的綜合房地產重稅……征稅標準將由“住宅數”改為“房價”. July. 15, 2022 08:04. by 崔惠? herstory@donga.com. 韓國政府正在討論廢除針對多套住宅擁有者的綜合房地產稅征收重稅、改為以價格為標準征稅的方案。其宗旨是，將文在寅政府實施的針對多套住宅擁有者的懲罰性征稅回到原點，減少其稅負。但考慮到國會朝小野大的情況，相比壹次性取消綜合房地產稅重稅，有可能采取階段性廢除的方法。 企劃財政部14日表示，政府正在討論將上述方案納入21日公布的《2022年稅法修訂案》的方案。企劃財政部正在討論統壹適用於目前壹套住宅擁有者（非調整對象地區兩套住宅擁有者）和調整對象地區兩套住宅以上（非調整對象地區三套住宅以上）擁有者的綜合房地產稅率的方案。即，廢除多住宅者重課稅率，根據住宅價格征稅。 目前的綜合房地產稅稅率，壹套住宅擁有者為0.6%至3.0%，調整地區兩套住宅以上擁有者為1.2~6.0%。當初與住宅數量無關、在0.5%至2.0%區間的綜合房地產稅率，經過了兩次修改。通過2019年9·13對策，以住宅數量為基準分等級適用了稅率，去年將最高稅率提高到了6.0%。由此，有人指出，多住宅擁有者的稅負過重。 政府正在研究根據住宅數量不同而適用的稅負上限調整方案。目前，壹住宅擁有者比去年稅額適用150%，調整地區兩套住宅以上擁有者適用300%的稅負上限。有人指出，調整地區兩套住宅擁有者的上限從當初的200%上升到300%，因此稅負過高。 如果同時廢除文在寅政府的核心政策基調——針對多住宅擁有者的綜合房地產稅重稅，預計在野黨將強烈反對。政府考慮到朝小野大的國會情況，正在討論大幅降低多住宅者重課稅率的方式的速度調整。共同民主黨正在準備在維持重課制度框架的同時降低多住宅者綜合房地產稅率的修改方案，因此有可能與政府案找到妥協點。 與此同時，政府決定將法人稅最高稅率從原來的25%下調至22%，並調整課稅標準下位區間，將同時減少大企業和中小企業稅負的方案納入稅法修訂案。另外，正在討論減少對定期工作退休者的稅負，擴大中產層和平民層勞動所得稅稅額減免的方案。這是為了防止物價上漲導致實際工資減少。

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