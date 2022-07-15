“怪物變異半人馬”登陸韓國……與BA.5壹同進入擴散緊急狀態. July. 15, 2022 08:04. by 趙健熙記者、李知雲記者 becom@donga.com,easy@donga.com. 記者14日確認，從未去過海外的韓國人感染了新冠病毒“奧密克戎變異”的亞型BA.2.75（又名“半人馬”）。據悉，“半人馬”毒株的傳播力比目前主導韓國新冠疫情的另壹亞型“BA.5”強。 疾病管理廳14日表示，對11日確診新冠感染的、居住在仁川的60多歲A某的標本進行了精密分析，結果被確認是“半人馬”。這是韓國首例確診病例。目前正在居家治療的A某的感染途徑尚未查明。防疫當局認為，從A某最近沒有訪問過海外的情況來看，“半人馬”已經擴散到了韓國社區。防疫當局正在以A某的接觸者為對象，展開流行病學調查，目前還沒有發現新的確診者。 “半人馬”最早於5月在印度發現，後擴散到了美國、英國等15個國家。據海外研究顯示，印度國內的擴散速度是BA.5的3.2倍。海外研究團隊認為，“半人馬”的變異比BA.5更多，因此疫苗和自然免疫力失效的水平會更高。世界衛生組織最近也將“半人馬”指定為“擔憂變異亞型”。 隨著“半人馬”和BA.5同時在韓國擴散，有人擔心此次新冠流行規模會比現有的預測更大。在韓國，僅BA.5的擴散就已經加速了再流行。以14日零時為準，韓國新增新冠確診患者為39196人，壹周內增加了2.1倍。國家水利科學研究所預測，4周後的8月10日左右，每天最多會出現28.8546萬名確診患者。嘉泉大學醫學院預防醫學系教授鄭在勛（音）擔心地說：“如果連‘半人馬’也到處擴散，擴散趨勢可能會像今年年初奧密克戎毒株和‘隱形奧密克戎’同時流行時壹樣擴大。” 保健福利部當天與全國45個上級綜合醫院院長舉行了緊急座談會，討論了重新啟動新冠重癥患者病床等問題。福祉部第二次官李基壹（音）表示：“重要的是確保高危重患者能夠迅速接受適當治療的病床。”

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