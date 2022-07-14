韓國銀行首次采取“大步伐”……“窮貸家庭”和“僵屍企業”的結構調整迫在眉睫. July. 14, 2022 07:54. . 韓國銀行金融貨幣委員會昨天決定將基準利率從1.75%上調至2.25%，上調0.5個百分點。因此，去年7月0.5%的標準利率在1年內上漲到了4.5倍。金融貨幣委員會會議結束後，韓國銀行總裁李昌鏞表示：“相比景氣，首先控制通貨膨脹是正確的。”也就是說，在經濟下滑和物價不穩定等不利因素疊加的情況下，將把政策放在穩定物價上。 韓國銀行上調利率幅度達通常上調幅度2倍的“大步伐”是史無前例的舉動。這是金融貨幣委員會首次連續三次上調利率。因為現在的物價危機非常嚴重。6月份消費者物價上漲率達到了外匯危機當時的1998年11月以來的最高值6%。考慮到尚未反映在統計中的電、煤氣、水費上調部分等，今後物價上漲率有可能達到7、8%。人們預想的未來物價——預期通貨膨脹也達到了10年零2個月以來的最高值。不安的心理很有可能推高工資和產品價格。 最令人擔憂的是，由於利率上調的沖擊，過度獲得貸款的弱勢家庭和邊緣企業有可能陷入虧損。在目前家庭負債超過1800萬億韓元的情況下，如果基準利率上升0.5個百分點，家庭整體利息負擔將增加6.8萬億韓元。也有分析稱，上市企業中，以去年為基準，用營業賺來的錢連利息都很難償還的企業達304家。如果“窮貸家庭”和“僵屍企業”因無法償還債務而連續破產，住宅和金融市場將受到沖擊，整個經濟將陷入混亂。要加強對弱勢家庭和企業的負債結構調整和對第二金融圈的監督。 雖然韓國銀行采取了“大步伐”，但很難認為現在的國內利率足以穩定物價。最重要的是，美國為了控制時隔41年上升到最高水平的本國物價，將采取將標準利率上調0.75%的“巨大步伐”。這樣壹來，美國的最高基準利率為2.5%，將成為高於韓國（2.25%）的逆轉利率。 受此影響，資本外流、韓元貶值、進口物價和國內物價上漲的惡性循環接連不斷，這是僅憑想象就可怕的最壞情況。韓國銀行應該通過簽訂韓美貨幣互換協議，在切斷資本外流的憂慮的同時，通過追加上調利率，加快與通貨膨脹的戰爭。現在應該盡量減少利率上調的副作用，勒緊“緊縮的腰帶”。

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