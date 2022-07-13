曾任紐約愛樂樂團音樂總監的艾倫•吉爾伯特將指揮KBS交響樂團. July. 13, 2022 07:58. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 2014年率領紐約愛樂樂團訪韓的前紐約愛樂樂團音樂總監艾倫•吉爾伯特將首次指揮KBS交響樂團。29日晚8時在藝術中心仁川音樂廳、30日上午11時30分在首爾樂天音樂廳舉行的KBS交響樂團第780屆定期演奏會。樂天音樂廳的演出是KBS交響樂團創立以來首次舉行的“Matinée（日間演出）”。 吉爾伯特的父母都是紐約愛樂樂團的小提琴家團員，2009年他接班羅琳•馬澤爾成為紐約愛樂樂團的音樂總監，並作為“首位紐約出身的紐約愛樂樂團總監”而備受關註。8年前在首爾藝術殿堂音樂廳舉行的紐約愛樂樂團訪韓演出中，演奏了柴可夫斯基的第五交響曲等。2017年，他將紐約愛樂樂團指揮棒移交給雅普•範茲貝登，從2019年開始擔任德國NDR易北愛樂樂團首席指揮。 此次節目由陳恩淑的《卷頭曲》、大提琴演奏家基安•索爾塔尼合演的肖斯塔科維奇大提琴第壹協奏曲、德沃夏克第八交響曲。韓國首演歌曲《卷頭曲》是NDR 易北愛樂樂團委托的作品。陳恩淑表示：“被要求出演涵蓋整個西方音樂史的作品。”該作品引用了勃拉姆斯、柴可夫斯基、斯克裏亞賓、梅西昂等多個時代作曲家的旋律。 協奏肖斯塔科維奇協奏曲的索爾塔尼是擁有伊朗父母的奧地利大提琴演奏家，曾擔任過巴倫博伊姆指揮西東詩集管弦樂團的大提琴首席，目前作為德意誌留聲機（DG）旗下藝人發行唱片。 KBS交響樂團表示，“由於古典音樂聽眾的欣賞模式的變化，首次嘗試了日間演出。海外管弦樂團的周末演出壹般都是日間演出。今後將經常在同壹時間段進行演出。”

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