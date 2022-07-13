韓元匯率突破天花板，跌破1312……13年來的最高紀錄. July. 13, 2022 07:59. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓元對美元的匯率突破1310比1，再次上升到年度最高點。 12日，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹個交易日上升8.2韓元（韓元貶值），以1312.1韓元收盤。以收盤價為基準，這是自2009年7月13日全球金融危機（1315.0韓元）以後13年來的最高值。當天，匯率盤中飆升至1316.4韓元，時隔4個交易日再次刷新了6日（1311.0韓元）的紀錄。 匯率之所以暴漲，是因為隨著烏克蘭戰爭的長期化，人們越來越擔心能源危機會引發歐洲等各國的經濟停滯，美元在全球市場上顯示出強勢。當天，KOSPI指數也因擔心經濟蕭條，下跌22.51點（0.96%），以2317.76收盤。KOSDAQ也暴跌2%以上。

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