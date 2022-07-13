新增確診病例連續兩周翻番……“壹個月後壹天預計25萬”. July. 13, 2022 08:00. by 趙健熙記者、李知雲記者 becom@donga.com,easy@donga.com. 韓國新冠病毒感染的單日確診患者在壹周內增加了2倍以上，出現了大流行的征兆。有人預測，由於流行擴散和夏季休假季節移動量增加，8月中旬每天確診患者最高將達到25萬人。 據疾病管理廳12日透露，截至當天零時，韓國新增新冠確診患者37360人，是兩周前6月28日（9894人）的3.8倍，是壹周前的7月5日（18136人）的2.1倍，均為劇增。這是自今年1月底奧密克戎毒株大流行以來，首次出現單日新增確診患者連續兩周出現翻番的情況。 特別是，與新冠病毒奧密克戎相比，免疫規避水平高出3倍以上的亞種病毒“BA.5”正在韓國迅速擴散。據統計，韓國上周（3日至9日）“BA.5”的檢測率為35.0%，超過“BA.2.3”（31.8%）等其他亞種病毒，成為比重最大的變異病毒毒株。中央防疫對策本部狀況總管團長林淑英（音）表示：“‘BA.5’由於免疫規避水平高，預計會引起很多再感染。” 這種初期擴散趨勢與美國、英國等國家相比也算是比較快的。據國際統計網站“以數據看世界”透露，上周每100萬人中，韓國平均每天確診病例為311.5例，超過了美國（310.5例）和英國（304.8例）。據分析，這是因為保持社交距離和海外入境隔離措施接連被解除的緣故。 當初有研究團隊預測此次流行的頂點為“晚秋每天15萬人”，後來又提出了更大更早的流行預測值。嘉泉大學醫學院預防醫學系教授鄭在勛（音）表示：“8月17日左右，每天可能發生25萬名確診患者，”“這壹時期的住院重癥患者人數可能達到800名。”

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