陌生空間所具有的力量. July. 11, 2022 08:17. . “您和我除了家以外，都是各具技藝的人，追求家藝是很難的事。同時進行兩個困難的工作大體上是困難的。壹般來說，合作夥伴中有壹方追逐房子就足夠了。壹般這個人是女的。另壹個人-普通男人-成家立業的樣子-但不是他親手做的-可以欣慰地看著。這就是家事。”―出自喬安娜•沃爾什《酒店》中 作家結婚失敗，輾轉於酒店。這是另壹個開始。她以對陌生旅館的欣賞來打開這個開端。酒店是象征性的地方。這裏不需要以“母親”或“妻子”的名義背行李。因此，酒店也是絕對不能成為“我家”的地方。 像作者壹樣，我也去過幾次酒店。酒店很舒適，不是我家的事實也給人壹種奇怪的安樂感。壹般短期投宿是基本，但長期投宿時也壹樣。 特別是酒店對女性來說與眾不同，從家務勞動中解放出來是最大的原因。包括育兒在內，即使掃蕩、擦拭整個房子，即使身體垮了也繼續工作，不僅沒有獲得掌聲，反而被認為是理所當然的家務勞動。作者通過酒店這個空間講述了從“主人”成為“客人”的經歷。 作為女性必須經歷的多災多難的經歷和因失敗而不得不收斂的事情。是啊。隱秘的告白反而會在陌生的地方變得誠實。我35歲。比起朋友，偶爾和陌生人對話時感到安全感。就像喬安娜•沃爾什到了旅館才說出她的故事壹樣。就像我對在地球另壹端第壹次見到的遊客說最隱秘的告白壹樣。場所給予的力量是如此偉大。

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