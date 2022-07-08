高物價導致中產階層實際收入減少，應盡快修改所得稅. July. 08, 2022 07:48. . 統計廳宣布，居住在城市的中產階層勞動者家庭第壹季度的月平均實際收入減少了。收入下遊20~80%家庭的實際收入比壹年前減少了1%至2.8%。雖然用數字表示的工資有所增加，但由於物價暴漲，購買力下降，生活變得困難。不過，最上遊20%和得到很多補貼的最下遊20%的實際收入有所增加。這意味著高物價負擔集中在中產層。 通貨膨脹導致的中產階層的實際收入減少將進壹步加劇。因為第壹季度3.8%的消費者物價上升率在第二季度為5.4%，第三季度為6%~7%，呈持續上升趨勢。為了躲避“午餐通貨膨脹”而帶飯盒的上班族、牛、豬、雞肉價格全部上漲的“蛋白質通貨膨脹”，導致不願意外出就餐的家庭增加，消費也將進壹步停滯。 有人指出，要想解決這些問題，就要調整13年來沒有修改過的所得稅征稅標準。適用於勞動所得稅征稅對象97%的年薪8800萬韓元以下的勞動者的稅率為1200萬韓元以下的6%、4600萬韓元以下的15%、8800萬韓元以下的24%，自2010年以後壹次也沒有改變。在此期間，名義上工資上漲的勞動者自動進入高課稅區間，繳納了更多的所得稅。這就是所謂的“通貨膨脹稅金”。特別是像今年這樣物價暴漲的時期，產生了實際收入減少但稅金卻反而增加的矛盾。因此，美國、英國、法國等發達國家每年都聯動物價調整所得稅稅率區間。 尹錫悅政府雖然計劃降低法人稅、綜合房地產稅等上屆政府上調的稅金，但對對中產階層生活產生最大影響的所得稅沒有表明方針。最近政治圈出臺的中產層勞動者對策，僅僅是把包含在月薪中的餐費免稅限度從10萬韓元上調到20萬韓元的“餐費支援法”而已。如果擔心湧向中產階層的高物價沖擊和消費衰退，政府和政界首先應該認真研究減輕所得稅負擔的稅制修改。

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