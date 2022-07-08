IMF總裁警告：“有經濟衰退的危險……明年將更加嚴重”. July. 08, 2022 07:50. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）總裁警告說：“不能排除經濟衰退的可能性，雖然今年也會很困難，但明年經濟衰退的危險將進壹步提高。”盡管同時出現了經濟衰退的信號，美國聯邦儲備委員會預告，本月也至少要把基準利率上調0.5%以上。 國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃當地時間6日在接受路透社采訪時表示：“（在本月底發表的報告中）將下調今年世界經濟增長率。”國際貨幣基金組織4月份已經把經濟增長率預測值（4.4%）下向調整0.8個百分點至3.6%。 格奧爾基耶娃表示，世界經濟正面臨重大的黑暗。她還列舉了下調增長率的原因，提到了4月以後通貨膨脹擴散、急劇上調利率、中國經濟增長放緩、對俄羅斯的西方制裁等。如果經濟衰退成為現實，世界經濟將自20世紀80年代初期以後時隔40年再次陷入雙谷衰退（經濟衰退後出現暫時性反彈，再次出現衰退的現象）。 美聯儲表示，即使承受經濟放緩，為了控制通貨膨脹，也會實行進壹步“緊縮性政策（restrictive policy）”。美聯儲當天公開的上個月14日、15日聯邦公開市場委員會例會記錄顯示，大部分出席者認為，以本月底為基準，將利率上調0.5%或0.75個百分點是合適的。會議紀錄中90多次提到“通貨膨脹”等，美聯儲明確表示，不會脫離強有力的物價穩定基調。

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