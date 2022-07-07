從大自然中找到的答案. July. 07, 2022 08:01. . 生活中難免會有遇到懸崖峭壁的時候。有的人遇到難關時，在原地忍耐和戰勝困難，但也有的人通過旅行或冒險尋找答案。克勞德•莫奈是屬於後者的人。每當遇到困難時，他就去旅行。特別是諾曼底海邊是他平生喜歡去的場所。 莫奈在42歲時畫的這幅風景畫中的背景也是諾曼底的迪耶普。這是比他度過兒時時光的勒阿弗爾稍微北壹點的美麗的海邊村莊。用形形色色的顏料和感性的筆法密密麻麻地表現出來的巨大懸崖給人留下了深刻的印象。 當時莫奈在各方面都很困難。1879年妻子卡米尤留下兩個兒子後去世，家境困難到交不起房租。由於贊助人奧內斯特•奧什德破產，他的妻子阿莉斯和6個子女壹起寄居在莫奈家。偏偏莫奈與阿莉斯發展為戀人關系，受到了世人的指責。要撫養的孩子多達8名，而且工作條件也不夠。當時的心情應該是站在懸崖邊上。最後他拿著畫具離開了。見到經常思念的大自然，畫筆不由自主地動了起來。諾曼底海邊不僅給莫奈帶來了藝術靈感，還帶來了身心的安定。壹直相信光就是色彩的他，根據光的不同，捕捉到了時時刻刻不同的色彩，快速地搬到了畫布上。代表光的世界是多麽燦爛多彩的畫作誕生了。莫奈以諾曼底風景畫舉行展覽，開始獲得好評，畫這幅畫的第二年，他和家人壹起定居在吉伯尼，經營著自己的庭院。 懸崖峭壁也是比喻看不到前途的灰暗狀態。莫奈在最艱難的時期來到了諾曼底海岸的懸崖峭壁。在這裏可以獲得藝術的靈感和人生的答案。因為壹生不是物質，而是欲望和探索自然的光芒，懷著對藝術的渴望生活，所以才有可能實現。

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