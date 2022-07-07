泰格•伍茲：“我會壹直打高爾夫”. July. 07, 2022 08:01. by 金東昱 creating@donga.com. “不管是我的腿還是假肢，我都會壹直打高爾夫球的。” “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（47歲•美國）對高爾夫的熱情更加高漲。伍茲從5日開始參加了在愛爾蘭利默裏克郡的阿代爾莊園高爾夫球場舉行的為期兩天的“JP麥克馬納斯職業鱷業余配對賽”。 伍茲去年2月遭遇交通事故，右腿嚴重受傷。雖然面臨職業球員生涯中斷的危機，但經過治療和恢復，今年4月伍茲通過本賽季第壹個大滿貫賽事美國大師賽重返賽場。雖然之後他也參加了5月第二個大滿貫賽事PGA錦標賽，但由於右小腿骨疼痛，在3輪比賽後棄權。伍茲跳過今年6月舉行的本賽季第三個大滿貫賽事美國公開賽，通過此次比賽，時隔1個半月再次出現在賽場上。 在比賽過程中，伍茲仍然壹瘸壹拐地坐著卡丁車繞球場。比賽結束後，伍茲就未參加美國公開賽的理由表示，“身體上無法進行比賽。因為腿部有問題，所以曾面臨無法參加英國公開賽的危險。” 伍茲計劃參加14日在英國蘇格蘭舉行的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本賽季最後壹場大滿貫賽事—英國公開賽。本次英國公開賽的舉辦地聖安德魯斯老球場是伍茲最喜歡的球場。伍茲曾在老球場舉行的2000年和2005年英國公開賽上奪冠。此次配對賽是在他參加英國公開賽之前，為檢查狀態而參加的。 當被問及腿是否變得更結實時，伍茲說“確定”，然後表示，“這次大賽不需要走路，所以坐了卡丁車。”對於身體何時才能恢復正常，他表示：“我也不知道。如果去年問這樣的問題，醫生們就會說‘再也打不了高爾夫了’”，“而如今我站在這裏（高爾夫球場），並即將參加今年個人的第3個大滿貫賽事。” 他還表現出了對高爾夫的強烈欲望。伍茲說：“我會壹直打高爾夫。不管是我的腿還是假肢”，“現在也很難從沙發上站起來。能夠擁有兩條腿，我感到非常感謝。” 伍茲在此次職業鱷業余配對賽上，以2天合計高於標準桿7桿共151桿的成績，在50名選手中並列位於第39位。

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