曾帶頭控制槍支的城市發生槍擊慘案……沒有有效對策的拜登領導能力發生動搖. July. 07, 2022 08:03. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 時事媒體《新聞周刊》5日報道稱，在4日獨立紀念日發生7人死亡的無差別槍擊事件的美國伊利諾伊州海蘭帕克市，是代表性的槍支管制城市。在率先實施拜登政府推進的槍支管制後，又發生了慘劇，因此，針對上個月美國國會通過的槍支管制，也出現了無用論。 據《新聞周刊》等媒體報道，2013年，海蘭帕克市制定了禁止半自動槍支和10發以上大容量彈夾交易的槍支管制法。槍支擁護論者以該法律違反了保障槍支擁有權的憲法修正案第二條為由提起了訴訟，但聯邦大法院在2015年裁定，該法“不違反憲法”。差別槍擊慘案。 《紐約時報》報道說，向海言帕克市市民亂開槍的嫌疑人羅伯特·克裏莫三世（22歲）家族與這座城市有著很深的淵源。他的父親羅伯特·克裏莫·二世（57歲）參加了2019年市長選舉，在民主黨候選人競選中敗給了現任市長南希·羅特林（59歲）。羅特林市長當時主導了現在的槍支限制制度。 民主黨對拜登的領導能力提出了強烈批評，說：“即使在最高法院推翻墮胎權利判例和接連發生的槍擊事件上，政府也沒有拿出特別的對策。”拜登在海蘭帕克槍擊事件發生後，在獨立紀念日演說中沒有直接提及該事件。此後，在引發爭議2小時後，他再次登上舞臺表示，“我們還有更多的事情要做”，受到了“松懈的應對”的批評。民主黨顧問亞當·詹特森對《華盛頓郵報》表示：“正在面臨領導力真空狀態。” 美國蒙茅斯大學5日進行的輿論調查結果顯示，拜登總統的支持率為36%，是就任以來最低的。回答“美國正朝著錯誤的方向發展”的人占88%，是2013年實施相關問題調查以來的最高值。

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