首次高層黨政協議會：“盡快實施物價等民生對策”. July. 07, 2022 08:04. by 姜炅石 coolup@donga.com. 國民力量黨、政府和總統室核心人士6日參加了尹錫悅政府上臺後首次舉行的高層黨政協議會，決定迅速執行與最近物價暴漲相關的對策。 當天上午在首爾市鐘路區總理公館舉行的高層黨政協議會上，黨政壹致認為，“應該把物價穩定等民生懸案放在首位進行應對”。會議決定，為了盡快實施油價、農畜水產品、食品領域相關的物價對策，並迅速執行低收入階層緊急生活穩定補助及能源券、法人出租車和公交車司機支援等為支援弱勢群體而編制的第二次補充預算。 在國民力量黨方面，黨代表（黨首）李俊錫和院內代表權性東、政策委議長成壹鐘、事務總長韓基鎬等出席了會議；政府方面，國務總理韓德洙、國務調整室長方文圭、經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬等參加了協商。總統室由總統秘書室長金大基、政務首席秘書李珍福、社會首席秘書安相勛出席。 國民力量黨首席發言人許垠娥當天下午在新聞發布會上解釋說：“黨為了直接感受到國民的困難，提議總理等政府相關人士訪問現場，政府決定積極推進，”“決定迅速推進激活經濟和民生穩定等與國民生活直接相關的立法。” 不過，據悉，當天沒有提及黨倫理委員會對成為執政黨內最大懸案的李俊錫代表的問題。據悉，權性東當天向總統室提出了“在公開部官、次官人事調動之前，請向黨提供人事信息”的宗旨。黨政決定每月定期召開高層黨政協議會。

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