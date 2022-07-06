夏甲的眼淚. July. 06, 2022 08:04. . 《舊約聖經》中記載的夏甲的故事很悲傷。她是亞伯拉罕的妻子撒拉的使女。她被無法生育的撒拉從背後推動不得不生孩子，後來等到薩拉擁有了自己的孩子後，夏甲被撒拉趕往了沙漠。 李勝宇作家的小說《夏甲之歌》將這種悲傷的故事形象化。小說以歷史上從未成為中心的下層女性為中心，描寫了與年幼的兒子以實瑪利壹起被遺棄在沙漠中的女性的心理。她埋怨世界。 之前哀求自己生孩子，現在卻因為有了自己的兒子而發威的撒拉，聽了撒拉的話後，不僅把她，連同年幼的兒子也趕走的亞伯拉罕，懷孕期間因無法忍受撒拉的嫉妒而逃到沙漠時，讓她回心轉意的神。以上這些她都埋怨。但是，埋怨又有什麽用呢？現在要死了。亞伯拉罕給的壹團面包和水早就掉光了。兒子已經倒下了。她發瘋似地四處尋找水，向神祈禱。“如果妳有壹點慈悲心，就殺了我吧，救救我兒子吧”，她的懇切感動了神。井在眼前出現。小說確認了神的愛，就此結束。 為了確認夏甲的故事是如何傳承給後代的，必須走向伊斯蘭圈。夏甲為尋找水而奔波的地方是距離麥加不遠的薩帕和馬瓦兩個山坡之間的山谷。庫蘭上提到“上帝的標誌”就是那個山谷。為了找水，她在那個山谷裏進出了七次。因此，伊斯蘭們就像他們的母親夏甲壹樣，在山谷裏轉7圈，舉行被稱為“薩以”的儀式，記得她的哭聲和神的愛。他們的預言家穆罕默德生前也曾去那個山谷轉過。 看到夏甲在沙漠中徘徊嚎啕大哭的淒慘樣子，也許心裏會想東海，會產生想給她制造出沒有的水的想法。也許這就是神的心意。文學評論家、全北大學客座教授

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