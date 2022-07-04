“轉變為財政健全基調”……言行必須壹致. July. 04, 2022 07:41. . 韓國政府決定在本周內召開財政戰略會議，將原本擴張壹邊倒的財政運營基調轉變為“加強健全性”。也就是說，為了不讓上屆政府期間增加415.5萬億韓元、超過1000萬億韓元的國家債務急劇增加，將對財政進行管理。到任期末為止，每年財政收支、國家債務管理目標也將以具體數字提出。 與上屆政府初期的36%的國內生產總值相比，國家債務比率今年接近50%，如果財政擴張趨勢持續下去，預計到現政府末期的2026年將達到69.7%。考慮到為減少因應對新冠疫情而劇增的債務，美國、英國、日本等7個主要國家（七國集團）從去年開始都轉向了減少支出，韓國的應對有些晚。因為面對今年3月的總統選舉和6月的地方選舉，政界助長了財政支出的擴大。 全球信用評價公司正在密切關註韓國快速增加國家債務的速度。也就是說，如果外匯危機、全球金融危機時起到最後堡壘作用的財政進壹步惡化，國家信任度可能會下降。這就是本屆政府必須引入嚴格用法律強制執行的財政準則的原因。經濟合作與發展組織會員發達國家中，沒有財政準則的國家只有韓國和土耳其，德國等國家幹脆用憲法規定了財政準則。 尹錫悅總統在總統候選人時期也承諾“將在任期1年內制定財政準則”。但是，引入財政準則需要政界的協助。在上屆政府中，企劃財政部以2025年實施為目標，向國會提交了財政準則案，但朝野沒有表現出關心。因為，該方案標準松懈，而且不是法律而是施行令，因此受到了“稀湯寡水”的批評，面臨選舉的政界也認為它將成為妨礙增加財政支出的枷鎖。 更大的問題是，政府嘴上說是擔心預算膨脹、國家債務增加，另壹方面卻增加僵硬性支出。以浪費稅金為由，要把前政府的“稅金工作崗位”事業縮小壹半，要對浪費財政的公共企業進行結構調整，但新政府大選公約中的基礎年金、士兵工資上調都要按照計劃推進，這是前後矛盾的。為了切斷民粹主義財政支出競爭的惡性循環，政府首先要擺脫“只許州官放火、不許百姓點燈”的陣營理論。

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