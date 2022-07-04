出口惡化，制造業動搖，中小企業面臨枯死危機. July. 04, 2022 07:42. by 具特敎, 宋忠炫 kootg@donga.com,balgun@donga.com. “塑料從每公斤2000韓元漲到了每公斤4500韓元。但是所有國家都不消費，東西卻賣不出去。到目前為止，情況如此惡劣還是第壹次。” 在仁川西區制造化妝品塑料容器的A企業是提供韓國科瑪和愛茉莉等國內化妝品大企業用產品的主要合作企業。A公司最近切身感受到了全球經濟惡化。 在原料價格暴漲的情況下，因新型冠狀病毒肺炎疫情導致的國境封鎖、消費停滯同時出現，面臨生存的苦惱。進入今年以來，高油價、高匯率、高利率、高物價等“四高”席卷全球經濟，韓國的出口企業正在動搖。在出口大企業的銷售受到打擊的情況下，中小合作企業面臨停業危機。3日，據中小風險企業振興公團運營的“資產交易中介市場”顯示，今年上半年（1~6月）登記的二手交易物品為318件，比去年同期（276件）增加了42件（15.2%）。資產交易中介市場是中小企業停業後可以交易機器或設備的開放平臺。因無法忍受經營困難而關門的企業也呈增加趨勢。當天，據國民力量李柱桓議員室從韓國產業園區公團得到的資料顯示，政府管理的國家產業園區入駐企業中，今年1~5月休業和停業的企業達218家，比去年同期（160家）增加了58家（36.3%）。經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬當天在政府首爾大樓召開了非常經濟長官會議，他表示：“下半年出口企業所處的條件也不容樂觀”，“出口中小、中堅企業貿易金融將比當初計劃擴大40萬億韓元以上。”

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