生病的話可以休息……發放“傷病津貼”. July. 04, 2022 07:42. by 柳根亨 noel@donga.com. 保障生病勞動者的休息和收入的傷病津貼制度的試點工作將從4日起啟動。保健福利部3日表示，傷病津貼試點工作將從4日起在首爾市鐘路區、京畿道富川市、忠清南道天安市、慶尚北道浦項市、慶尚南道昌原市、全羅南道順天市等全國6個地區進行。傷病津貼領取者每天將獲得最低工資的60%，即43960韓元。 傷病津貼是勞動者即使因與業務無關的受傷及疾病休息，也能保證最低收入的制度。1883年最早在德國實施這壹制度，目前經濟合作與發展組織國家中沒有傷病制度的國家，只有韓國和美國的部分州。 此次支援對象是居住在6個地方自治團體的滿15歲以上至未滿65歲的就業者。除了工資勞動者外，個體戶、藝術人（雇用保險加入者）、平臺勞動者等也可以得到支援。健康保險公團指定的合作事業場（105個）勞動者即使居住在試點工作地區外，也可以申請傷病津貼。但是雇傭保險的失業工資、育兒休職工資、工傷保險休業工資、基礎生活保障制生計工資領取者等不屬於支援對象。公務員和教職員也不能得到傷病津貼。 可以申請傷病津貼的受傷和疾病的種類沒有限制。但是，以美容為目的的整容或沒有發生並發癥的生育相關診療等不能得到津貼。希望申請傷病津貼的人可以在223個地區醫療機關支付15000韓元，領取診斷書後提交。發放機關可以在健康保險公團網站上確認，如果確定為領取對象，將返還診斷書發放費用。福利部計劃分析此次試點工作的效果，將在2025年把傷病津貼制度擴大到全國。

한국어