羅伯斯庇爾下臺是因為下雨？. July. 02, 2022 07:39. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 1794年7月27日是一個炎熱潮濕的日子。法國恐怖政治的代名詞羅伯斯庇爾為了轉移反對自己的輿論，計劃進行演講。當時，參加法國革命的這些人中間正在悄然出現有關經常進行恐怖政治的羅伯斯庇爾下臺的故事。演講當天，羅伯斯庇爾的身體狀況並不好，甚至連聲音都發不出來。恰巧雷電交加暴雨如註，前來聽演講的群眾散開了。失去最後機會的羅伯斯庇爾在寫給巴黎公社的呼籲文時被軍人逮捕，就在那一天他消失在斷頭臺的露珠裏。 在天氣下沒有自由的歷史。作者觀察了從古代到現代，在世界史的每個拐點出現的天氣的影響力。1944年夏天，第二次世界大戰當時聯軍之所以能夠登陸諾曼底海岸，是因為平靜的波濤和風浪。1941年，俄羅斯歷史上最冷的嚴寒期和暴雪對阻止希特勒入侵蘇聯起到了決定性的影響。洪水、幹旱、寒冷等天氣對人類社會的繁榮和沒落產生了很大的影響，這一事實非常有趣。 作者提到的最後一個事例是2005年大西洋颶風「卡特裏娜」。因為卡特裏娜，僅在美國新奧爾良就有1400多人犧牲。盡管那裏具備了堤壩、運河、水泵等各種防洪設施。卡特裏娜給美國人帶來了用任何尖端技術都無法平息大自然的覺悟。作者承認人類對氣候變化產生了部分影響，但同時也表示：「即使不是人類造成的，而是自然因素，氣候也會突然發生變化。」同時也提醒我們，氣候變化在人類歷史上會反復出現。

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