10.8億韓元，職業排球韓善洙身價創歷史新高. July. 02, 2022 07:42. by 黃奎引 kini@donga.com. 韓善洙（37歲•大韓航空•照片）在韓國職業排球歷史上成為首位身價超過10億韓元的選手。 1日，據韓國排球聯盟（KOVO）統計2022~2023賽季選手註冊現狀並於前一天公布的資料顯示，韓善洙的年薪7.5億韓元、期權3.3億韓元加在一起，共獲得10.8億韓元。雖然此前也有很多「一年收入10億韓元以上的排球選手」的傳聞，但正式突破10億韓元的韓善洙尚屬首次。與從兩個賽季前開始公開全部身價的女子組不同，男子組到上個賽季為止沒有義務公開期權，因此很難確認實際身價。 另外，韓善洙還成為了比同賽季職業籃球（KBL）報酬第一位身價更高的第二位職業排球男子組選手。新賽季職業籃球中身價最高的選手是金善亨（34歲•SK），他的身價比韓善洙少2.8億韓元，以8億韓元（年薪5.6億韓元，獎勵2.4億韓元）完成了選手註冊。此前，在2020~2021賽季，黃澤義（26歲•KB損害保險）的年薪達到7.3億韓元，成為職業排球「年薪王」，比職業籃球報酬排名第一的DB金鐘圭（31歲）多拿2000萬韓元。 在職業排球女子組中，時隔2年重返國內舞臺的金軟景（34歲•興國生命）以總額7億韓元（年薪4.5億韓元、期權2.5億韓元）占據了「年薪女王」的位置。根據KOVO規定，7億韓元是女子組選手可以獲得的最高金額。女子職業籃球（WKBL）年薪女王屬於金丹妃（32歲•友利銀行），年薪3億韓元加上1.5億韓元期權，共獲得4.5億韓元。

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