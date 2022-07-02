混凝土運輸工會罷工……勞動界正式展開夏季鬥爭. July. 02, 2022 07:42. by 申東鎮記者、趙應亨記者 shine@donga.com、yesbro@donga.com. 韓國工會總聯盟（韓國勞總）混凝土運輸工會1日展開罷工，時隔半個月首都圈混凝土工廠再次停產。這距離全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）公共運輸工會貨物連帶本部結束罷工僅過了半個月。民主勞總2日在首爾市中心舉行大規模集會等，勞動界的夏季鬥爭正式開始。 混凝土運輸工會1日在首爾市鐘路區東和免稅店前舉行了“誓死捍衛生存權決議大會”，要求提高反映物價上漲的運輸費等。在混凝土運輸工會中，首都圈90%左右的混凝土車主（7500多名）加入了該工會。工會預告，如果周末不能與資方妥協，下周將進行總罷工（拒絕運輸）。民主勞總將於2日在首爾市中心舉行全國6萬工會成員聚集的全國工人大會。這是新政府上臺後，在總聯盟層面首次主導的大規模集會。民主勞總下屬的全國金屬工會也準備在本月中旬舉行總罷工。

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