LG能源解決方案7年內從美國Compass Minerals那裏得到锂供應. July. 01, 2022 08:05. by 具特敎 kootg@donga.com. LG能源解決方案30日表示，與美國锂生産企業Compass Minerals簽訂業務合作協議（MOU），從2025年開始的7年內在對方那裏得到锂供應。 今後，LG能源解決方案將從Compass Minerals那裏得到其生産的環保碳酸氫氧化锂的40%的供貨量。碳酸氫氧化锂是構成高容量電動汽車電池的核心正極材料的必備原料。 LG能源解決方案與美國锂生産企業簽訂MOU，這還是第一次。有評價稱，通過此次MOU，公司方面加強了北美電池工廠穩定的環保原材料供應鏈。

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