照片蒙太奇一樣的人生. June. 30, 2022 08:07. . 照片蒙太奇（Photo Montage•又稱照片拼貼）是指將取自多張照片的圖像組合或重新排列，制作成新形象的工作。照片蒙太奇技法首次登場是在19世紀末，但以現代美術的形式使用是從1910年代中期開始的。曾是德國達達主義代表性藝術家的漢娜•霍奇也是照片蒙太奇技法的創始人之一。 達達主義是在第一次世界大戰末期否定現有藝術的形式和價值的過程中誕生的。這種主義是主張反戰、反美學、反傳統的前衛藝術運動。霍奇是唯一一位在柏林達達集團活動的女畫家和女權主義者。她從1918年開始試驗了照片蒙太奇的工作，講述了很多批判劇變時代出現的“新女性”的固定觀念的主題。該作品是作家從1920年開始的“民俗博物館”系列作品之一，它引入了其他文化圈對美的概念，體現了作家想要打破西方傳統美意識的意志。在用紅色系水彩畫著色的基礎上，黑白雜志上出現了將剪影圖像組合而成的女人。頭部和身體是由非洲剛果的面具和男性崇拜的雕像結合而成的，眼睛、嘴、手和腿是白人女性的合成物。與誇張的大臉相比，身體格外矮小。大小不同的雙手似乎保護著身體中間聳立的男性生殖器。腹股溝下方伸展著白人女子光滑的腿。在霍奇的作品中，經常出現這樣具有兩性的人物，這經常被解釋爲反映了曾是雙性戀者的作家的性認同感。 霍奇想批判當時認爲和自己一樣的新女性是男性或中性的固定觀念。身體是正面，但把雙腳從側面描寫出來，是表現出了擺脫被堵住的現實（身體）自由行走的欲望嗎？也許畫是達達主義者、設計師、小說家、新女性、雙性戀者、妻子等人生本身就像照片蒙太奇一樣，是走在時代前沿的畫家的自畫像。

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