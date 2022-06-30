時隔20年定性為“戰勝”……韓軍舉行第二次延坪海戰紀念儀式. June. 30, 2022 08:07. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 針對2002年朝鮮警備艇的突襲挑釁、堅守西海“北方界線”的第二次延坪海戰20周年“勝利紀念儀式”29日在京畿道平澤市海軍第二艦隊司令部舉行。 韓國軍方當天正式宣布第二次延坪海戰為“勝利”，並表示將對尹永夏（音，下同）少校、韓相國上士、趙天衡、徐厚源中士和黃道賢、朴東赫兵長等6名戰亡者和遺屬負責到底。此前，軍方沒有在第二次延坪海戰紀念儀式上使用過“戰勝”壹詞。第二艦隊司令部內的第二次延坪海戰戰績碑也將經過修繕工程更換為“戰績碑”。 國防部長李宗燮和戰亡者遺屬、將士等出席者們紀念了20年前犧牲生命守護西海“北方界線”的6名英雄。國民力量黨代表（黨首）李俊錫和國家安保室第二次長申仁浩也壹同出席。為參加北大西洋公約組織峰會而出國的尹錫悅總統送去了花圈。 遺屬們在獻花和焚香結束後，移步到紀念碑後面，撫摸著刻為浮雕的6名勇士的臉。趙天衡上士的母親林憲順（音）用雙手不停地撫摸著兒子臉部的浮雕，硬咽著說，“連媽媽來了妳都不知道”，令周圍人感到惋惜。看著這壹切的李宗燮也紅了眼眶，並說：“他不會被忘記的。我們會永遠記住他。”徐厚源中士的父親、遺屬會長徐永錫表示。“雖然已經過去了20年，但今天似乎更加懷念，聽到了6名勇士的雄壯聲音，”“多虧了國民的將士和軍務員們，我才能從事生計，度過舒適的日常生活。我為大家感到驕傲”，鼓勵兒子的後輩們。 李宗燮在紀念詞中提到六名勇士的名字，並表示：“他們崇高的犧牲不僅會留在我們心中，還會永遠活在大韓民國歷史上，”“將修改相關法規，根據追授、晉升的軍銜，支援各種工資和禮遇。” 紀念儀式結束後，遺屬和參戰官兵們乘坐以6名勇士的名字命名的導彈高速艦抵達豐島附近海域，舉行了將菊花放在海裏並灑酒的海上獻花儀式。 第二次延坪海戰是在韓日世界杯期間的2002年6月29日，兩艘朝鮮警備艇侵犯西海“北方界線”，突襲韓國海軍虎頭海雕357號高速艇後爆發的。在朝鮮的突襲中，高速艇長尹永夏少校等5人戰亡，朴東赫兵長身負重傷接受治療，最終死亡。當時，韓國海軍立即反擊，導致30多名朝鮮軍人傷亡，朝方警備艇也裹著火焰逃往朝鮮。

한국어