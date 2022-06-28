執政黨：“先選出法司委員長、組建議長團”；在野黨：“將在7月臨時國會上單獨選出議長團”. June. 28, 2022 07:57. by 姜炅石, 朴訓祥 coolup@donga.com,tigermask@donga.com. 國民力量黨27日提議“先選出國會議長團和法制司法委員長”。但是，共同民主黨斷然拒絕稱“這是在強迫單方面屈從”，並針鋒相對地表示“將於7月召開臨時國會”。意思是可以單獨選出議長團。隨著雙方未能縮小分歧，國會的“開店停業”狀態很有可能持續到7月份。 國民力量黨院內代表權性東當天上午在最高委員會議上表示：“如果（共同）民主黨真心想把法司委員長還給國民力量黨，（我們）就提議召開全體會議，先選出國會議長團和法司委員長，”“返還法司委員長是履行與國民的承諾。”他還說：“民主黨在院構成協商中搭售‘完全剝奪檢察機關調查權’的惡法，”“組建國會司法改革特別委員會、取消向憲法裁判所起訴，（民主黨的）這些條件是不能接受的。”此前，共同民主黨以設立國會司改特委和縮小法司委權限為條件，曾表示將把法司委員長讓給國民力量黨，但國民力量黨正面拒絕了這壹提議。 共同民主黨院內代表朴洪根當天下午召開記者懇談會就此表示：“通過權院內代表的公開發言，確認了他沒有解決（國會空白）狀況的意誌。好像是在和墻壁說話，”“接下來幾天將召開7月臨時國會，使國會恢復正常，處理民生懸案和人事聽證會。”這意味著共同民主黨將以169個議席的實力為基礎，可以單獨選出議長團。朴洪根對國民力量黨聲討稱：“在國會正常化方面，他們連壹指甲蓋的誠意都沒有，”“將期待執政黨提出讓步案、召開國會直至最後壹刻。” 但是，權性東28日將以尹錫悅總統特使的身份前往菲律賓，下個月1日才能回國，因此朝野協商有可能無法取得進展。對於權性東的出國，共同民主黨非常對策委員長禹相虎批評稱：“他從壹開始就沒有國會正常化的意誌，”“國會還沒有正常化，總統任命執政黨院內代表為特使，是怎麽回事?”而權性東也針鋒相對地表示：“只要共同民主黨改變立場，完全可以進行協商，連遠程視頻會議都能舉行的情況下，（特使日程）不會對實現協商造成任何影響。”

한국어