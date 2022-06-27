韓國軍方10月將首次參加美國主導的網絡聯合軍演. June. 27, 2022 07:55. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 作為上個月舉行的韓美首腦會談的後續措施，韓國軍將首次參加10月由美國主導的網絡聯合軍事演習。此外，韓國還計劃從明年開始參加北大西洋公約組織主辦的世界最大規模的網絡聯合軍事演習。 據國民力量黨國會議員姜大植26日透露，韓國軍方應美國的要求，首次參加10月在美國弗吉尼亞舉行的美國網絡司令部主管的“網絡旗幟”軍事演習。日本、英國、加拿大、澳大利亞等國家將參加此次演習，韓國軍方將派遣20多名人力參加演習，熟練掌握共同應對網絡及主要基礎設施攻擊的能力。 此前，尹錫悅總統和美國總統拜登在上個月首腦會談後的聯合聲明中表示：“韓美將大幅擴大合作，以應對包括國家背後網絡攻擊在內的來自朝鮮的網絡威脅。”當時的聯合聲明中提到了11次“網絡空間”。根據兩國首腦關於韓美網絡攻擊應對及技術合作重要性日益增大的意願，韓國軍方也開始大幅擴大與同盟國的網絡安保合作。 此外，韓國軍方還將定期參加由北約聯合防衛中心主辦的世界最大規模的網絡聯合軍事演習。軍方計劃11月參觀美國、日本等北約成員國和夥伴國30國參加的“網絡聯盟”軍事演習後，從明年開始參加正式演習。在這壹演習中可以共享網絡戰略及戰術、相關信息，韓國軍隊僅在2017年和2021觀摩了兩次。 同時，為了激活韓美之間的信息共享及威脅評價，兩國將組成網絡作戰相關定期會議機制，為了加強軍隊調查機關之間的合作，還決定推進12月美國空軍特殊調查局和國防調查本部之間的網絡犯罪應對聯合訓練。姜大植表示：“為了應對每年增加的網絡威脅，有必要積極鼓勵和擴大美國等友邦國家的合作，”“還要保障軍隊優秀的網絡人力在合適的地方發揮能力的條件。”

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