歐洲遭受酷暑與山火，中國則因水災而痛苦. June. 25, 2022 07:22. by 金民 kimmin@donga.com. 歐洲大部分地區因過早的高溫天氣而痛苦不堪。不僅是西班牙，德國的最高氣溫也已經超過了40度~43度。法國也創下了100年來最熱的5、6月份天氣，西南地區的各種活動被取消。 很多人分析說，歐洲出現異常高溫現象的主要原因是從北非吹來的熱風。北非沙漠高溫幹燥的灰塵風，還到處引發山火。德國柏林西南部地區17日起發生的山火，19日蔓延到距離市中心20公裏的地區，周末有數百人被疏散。數百名消防人員和軍隊直升機也被動員參加滅火工作，隨著20日暴雨的到來，火勢逐漸減弱。 希臘埃維亞島中心地帶的森林火災蔓延，火勢蔓延至民宅800米前，當地居民被迫撤離。西班牙加泰羅尼亞地區消防當局表示，過去壹周共報告了200多起山火。 壹個地區的酷暑還會帶來其他地區的集中暴雨。這是因為，氣溫每上升1度，大氣濕度就會增加7%，因此含水較多的空氣可能會突然因暴雨傾瀉而出。 據美國有線電視新聞網（CNN）21日報道，最近中國南部也遭遇了60年來的創紀錄的暴雨，至少有32人死亡。南部廣東省因洪水和泥石流，50萬人遭受損失。17.76萬人被疏散，1729戶家房屋被毀。預計中國至少有7個地區遭受了洪災。廣西、廣東、福建的降水量創下了1961年以來的最高值。據新華社報道，這三個地區從5月1日至6月15日的平均降雨量為621毫米。這壹數值接近2021年中國全境降水量平均值672.1毫米。 專家指出，氣候變化和異常高溫現象密切相關。據國際統計網站“Ourworld Indata”（數據中的世界）透露，全球化石燃料排放量在1960年僅為9400噸，到2020年劇增到約3.5萬噸。研究結果顯示，3月印度和巴基斯坦創下122年來的最高氣溫，東南亞酷暑發生頻率在工業化以後增加了30倍左右。 聯合國下屬的“政府間氣候變化專門委員會”4月發表的第六次評估報告中預計，即使各國提出的溫室氣體減排目標值得以實現，地球溫度在今後10年內也將提高1.5度，前景暗淡。

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