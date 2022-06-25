女子PGA錦標賽田仁智首輪過後領先5杆，時隔3年零8個月再次挑戰冠軍. June. 25, 2022 07:23. by 金東昱 creating@donga.com. 田仁智（28歲•照片）將在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽大滿貫賽事KPMG女子PGA錦標賽的第一天，以平球場記錄的成績挑戰3年零8個月以來的首個冠軍。 24日，田仁智在美國馬裏蘭州比斯塔的國會鄉村俱樂部（球場標准杆72杆）舉行的大賽第一輪比賽中，抓下9個小鳥球，吞下1個柏忌，以低于標准杆8杆共64杆的成績單獨排在首位。田仁智的杆數平了球場記錄。首輪過後，田仁智領先取得低于標准杆3杆共69杆的成績排在並列第2位的崔慧珍（23歲）和伯娜隆•帕特魯姆（32歲•泰國）5杆，增加了奪得職業生涯第三個大滿貫賽冠軍，同時也是生涯第4個LPGA冠軍的可能性。 2015年在大滿貫賽事美國女子公開賽上奪冠，並于2016年正式進入LPGA巡回賽的田仁智，憑借當年在大滿貫賽事依雲錦標賽上奪冠，取得了兩場大滿貫賽事冠軍。2018年10月在KEB韓亞銀行冠軍賽中第三次捧起獎杯的田仁智此後一直與冠軍無緣。3月HSBC世界錦標賽並列第2位是自2018年奪冠以來取得的最好成績。田仁智說：“在過去的幾周裏，我內心非常疲憊，也感受到了很大壓力”，“（在本次比賽中）不想考慮結果，只想集中精力擊球。” 比賽前下雨，而且是舉行LPGA巡回賽的賽場中最長的賽道之一，因此156名參賽選手中只有14人交出低于球場標准杆的成績。開球精確度達到100%，果嶺命中率（上果嶺率）達到83.3%的田仁智表示，“雨下得很大，感覺賽道更長。木杆擊球很好，果嶺也很柔軟，即使打長杆也很好地保持了平衡。” 以低于標准杆1杆共71杆的成績與金阿琳（27歲）、金世煐（29歲）等選手一起排在並列第6位的世界排名第2位的內莉•科達（24歲•美國）表示：“對自己的成績也很滿意，不知道（田）是在哪一座球場進行的比賽。她真的做得很好。”世界排名第一的高真榮（27歲）和曾連續3年獲得該大賽冠軍的朴仁妃（34歲）以平標准杆72杆的成績並列位于第15位。

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