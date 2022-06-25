主張“脫核電”的共同民主黨議員，到歐洲出差考察了核電. June. 25, 2022 07:23. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 擁護文在寅政府脫核電政策的共同民主黨國會議員們在文在寅總統卸任之前，視察了歐洲高放射性廢棄物處理設施。這壹事實事後才被公開，引發了爭議。 據國會事務處24日透露，共同民主黨議員洪翼杓（音，下同）與同黨議員李在禎、李長燮及國民力量黨議員金榮植壹起，從4月2日到9日訪問了奧地利和法國。他們在訪問後向國會提交的《使用後核燃料再處理及放射性廢棄物處理先進事例調查》結果報告中寫道：“再次確認了原子能在解決氣候危機的脫碳實踐中的作用非常重要。”洪翼杓在會見國際原子能機構總幹事格羅西時表示：“核能源的持續利用是減少碳排放的有用手段，對此深有同感。”他還訪問了法國國立放射性廢棄物管理局的地下研究設施，並表示：“對核能的開發、發展和利用感興趣。”出差費用為6122萬韓元。 對此，政界批評說：“在文在寅政府任期內壹直主張脫核電的共同民主黨議員過去的行動和訪問團的活動相矛盾。”洪翼杓在2019年3月擔任共同民主黨首席發言人時曾表示：“文在寅政府通過脫核電實現能源轉換是不可抗拒的時代使命。”李長燮當時表示，“核電沒有經濟效益”。李在禎則表示“（脫核電速度）令人羞愧”。洪翼杓議員室相關人士就其發言解釋說：“在與對方對話的過程中，從外交層面表示有同感，”“在現在核電站仍在運轉的情況下，因為需要放射性廢棄物設施而進行了視察，這與脫核電站問題沒有任何關系。”

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