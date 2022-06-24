“節制的韓國傳統舞蹈-深沈內涵……芬蘭也刮起‘靈魂的旋風’”. June. 24, 2022 07:51. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 有以傳統舞蹈爲基礎的國立舞蹈團自1962年創立以來首次攜手合作的外國編舞家。其主人公芬蘭著名編舞家泰羅•沙裏甯（57歲）不僅涉獵古典芭蕾和現代舞蹈，還涉獵了日本傳統舞蹈的舞踏和合氣道、中國的京劇等。 掌握東西方舞蹈的他和國立舞蹈團的相遇始于2014年。舞劇《旋風》是他和韓國舞蹈演員一起創作的第一部韓國舞蹈作品。在韓國首演後，2015年還登上了法國戛納舞蹈節、2019年日本神奈川藝術劇場的舞台。記者最近見到了24日在韓國舉行第二場演出之前訪問韓國的他。 “我對韓國舞蹈的節制美印象深刻。韓國舞蹈演員們內心充滿力量地跳舞。站著不動也能感覺到力量。有時候會爆發力量，有時候會表現得很優雅。” 他起的作品名《旋風》來源于自然現象。來自芬蘭的他回憶說，第一次見到韓國舞蹈演員時，就像熱空氣遇到冷空氣而産生的旋風一樣。 “就像混沌和衝突後的新鮮事物誕生一樣，我想表現創造完美的新鮮的過程。我能夠來到這裏（韓國）不就意味著已經形成了旋風嗎？” 《旋風》的主題是自然主義。出生在芬蘭長大的他主要生活在森林和大海附近。受到大自然影響的他喜歡把自然哲學融入到舞蹈中。 “人類就像一棵樹一樣，在地上生根的狀態下，想往上爬。在《旋風》中，也盡量減少下肢的移動，利用上肢的方式表現了樹木。我認爲胳膊和手指上裝滿了靈魂。我想用手指的舞蹈展現我的靈魂。” 《旋風》的音樂和舞蹈一樣美麗。配合伽倻琴、奚琴、笛子，說唱演員在唱歌。 “我非常喜歡韓國傳統樂器發出的非常深沈內涵的聲音。說唱演員的聲音就像是從古代來的女性的哭喊一樣。從無意識中鑽出來的聲音！在韓國的傳統音樂中也能感受到旋風。” 《旋風》被選爲9月芬蘭赫爾辛基舞廳的首部海外邀請作品，預計將與芬蘭觀衆見面。 “這不僅僅意味著韓國的舞蹈作品將來到芬蘭。我認爲這將超越國境和界限，成爲連接韓國和芬蘭的通道。” 24日至26日，首爾中區國立劇場日出劇場。票價爲2萬~7萬韓元。

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