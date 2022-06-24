首爾公寓價格連續4周下跌…… 跌幅也越來越大. June. 24, 2022 07:51. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 首爾公寓的價格連續4周下降，整體下跌幅度也進一步擴大。特別是首爾松坡區和江東區公寓價格的下跌幅度更大。由于擔心追加利率上調和全球經濟蕭條，購買心理萎縮，預計會持續一段時間的下跌趨勢。 據韓國房地産院23日發表的《每周公寓價格動向》，6月第三周（20日調查爲准）首爾公寓價格比前一周下跌了0.03%。由于連續4周呈下跌趨勢，與前一周（-0.02%）相比，下跌幅度有所擴大。 在江北，西大門區（-0.06%）以小型公寓爲主，蘆原區（-0.05%）以上溪洞、中溪洞大園區公寓爲主，價格有所下跌。在江南地區，松坡區（-0.02%）和江東區（-0.03%）的下跌幅度增大。但是瑞草區（0.02%）以盤浦洞重建和中大型爲主上升，江南區則原地踏步（0%）。 從全國範圍來看，交易價格下跌趨勢非常明顯。公寓價格下跌0.03%，是自2019年8月19日調查（-0.04%）後約2年零10個月以來的最大跌幅。首都圈和地方也分別下跌了0.04%和0.02%，比前一周（-0.03%和-0.01%）跌幅更大。全國（-0.02%）和首爾（-0.01%）全租房的跌幅均與上周持平。 Zigbang大數據實驗室負責人鹹英振表示：“美國預告追加上調利率，韓國上調標准利率的可能性也提高了”，“利率上調直接關系到實際需求者的資金負擔，因此購買心理將進一步萎縮。”

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