企劃財政部向尹錫悅總統報告“將減少公共機關人力和福利待遇”. June. 24, 2022 07:52. by 崔惠? herstory@donga.com. 據悉，正在制定公共機關革新案的企劃財政部21日在尹錫悅總統出席的國務會議上發表了明確規定“減少公共機關人力和福利優惠”的革新方向。這被解釋為，政府正式對公共機關的散漫經營開刀。 據企財部23日透露，企財部21日在國務會議上發表了《新政府公共機關革新方向》。革新方向包括：轉變與民間競爭或類似、重復的業務，階段性地減少組織和人力。企財部還表示：“將重新安排或減少過多的人力及福利待遇。” 企財部以散漫經營為例，公開了某機關違反經營相關方針、在8年內過多支付6700億韓元人工費的事例。該機關還被發現了向受到停職等懲戒的職員支付全額報酬的問題。此外，部分公共機關還保留了只有內部管理人員才能使用的高爾夫球場會員券，並支付福利費用250萬韓元。企財部指出：“與公務員相比，部分公共機關過度支付了教育費和醫療費。” 企財部計劃最早在本月末、最晚在下月初確定並發表公共機關革新案。據悉，革新案將包括集中管理財務狀況惡化的機關，減少臃腫的功能和人力的方針等。

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