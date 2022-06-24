阿富汗地震……陷於經濟困難的塔利班政府救援工作面臨難關. June. 24, 2022 07:52. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “僅我們家裏就失去了22人。我們村裏死了70人。” 22日淩晨，阿富汗東南部發生5.9級地震，有1000多人死亡。這種情況下急忙回到發生地震的故鄉的卡裏姆·尼亞紮伊向英國日刊《衛報》講述了慘不忍睹的情況。尼亞紮伊說：“在房子倒塌之前好不容易逃出來的人，找到了還沒來得及出來的家人的屍體。四周到處都是蓋著毛毯的屍體。” 聯合國人道主義阿富汗常駐協調官拉米茲·阿拉克巴羅夫在當天的新聞發布會上表示：“幾乎有2000棟住宅被毀。平均家庭數最少有7、8名，而且有的房子裏住著很多家庭。” 控制阿富汗的塔利班不僅行政能力到不了邊境地區，而且經濟也陷入泥潭，沒有能力進行救援。據《華爾街日報》報道，塔利班當局向受災地區派遣了7架救援直升機、50多輛救護車和醫療人員，但由於暴雨和冰雹，救援工作出現了差池。地震發生地區是高山地帶，氣溫低，如果救援工作不能迅速進行，受傷者很有可能因低體溫癥死亡。 塔利班政權表示，將向死亡者支付10萬阿富汗尼（約145萬韓元）、向受傷者支付5萬阿富汗尼（約72萬韓元），出面安撫民心，呼籲國際社會給予援助。聯合國決定提供緊急避難所和糧食援助，歐盟等也表明了援助意向。 但今年3月塔利班政權實施禁止女學生上學等壓迫女性的政策，受到了禁止接近海外資產和世界銀行的制裁。由於擔心資金流入與塔利班相連的賬戶，現金援助受到限制，因此國際援助能否順利進行還是未知數。

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