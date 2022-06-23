青年時代的誘惑. June. 23, 2022 07:40. . 所有成功的藝術大師都有過無名時期。被譽爲巴洛克繪畫開拓者的卡拉瓦喬在20歲出頭之前也只是幫助其他畫家工作的助手。吉蔔賽女性給年輕男子看手相的這幅畫是卡拉瓦喬畫的初期代表作。青年畫家爲什麽偏偏選擇了“占蔔者”這個主題呢？ 卡拉瓦喬從13歲開始在米蘭過著學徒生活，並接受了畫家訓練。他來到羅馬是在1592年，當時他21歲。據悉，原本就因多血質而聞名的他，因卷入暴力事件而急忙逃走。起初，由于沒有像樣的居住地，也沒有錢，卡拉瓦喬處于極度貧窮的處境，但得益于出色的才能，很快就開辟了道路。在得到教皇克萊門斯八世贊助的畫家朱塞佩•切薩裏的工作場所就職，從事畫花和水果的工作。但是與切薩裏大吵了一架後，連助手工作也辭去了。卡拉瓦喬在眼前一片漆黑的時候畫了《占蔔者》。而且還是兩次。畫面中，吉普賽少女撫摸著像騎士一樣打扮得漂漂亮亮的少年的手，看他的手相。假裝在說運勢，偷偷地摘下他的戒指。男人被女人的美貌和甜言蜜語、溫柔的肢體接觸所迷惑，處于精神恍惚的狀態。連戒指從手指上掉下來都不知道。一個沒有涉世不深的不成熟男人到處炫耀財富，在街上遇到吉普賽女子時，她遭到了毒打。不是聖經內容，而是包含這種日常教訓的風俗畫，對當時的羅馬人來說完全是新的東西。巧妙地表現新鮮主題的這幅畫人氣非常高，甚至制作了很多複制畫。 《占蔔者》爲默默無聞的卡拉巴喬插上了翅膀。德爾蒙特紅衣主教購買了第二個版本後，作爲畫家將乘勝前進。這幅畫所傳達的信息也許就是不安的青年畫家自己想銘刻在內心的東西。越是累的時候，越要避免陌生人的甜蜜誘惑和過度的親切！美術評論家

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