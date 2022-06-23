尹錫悅：“5年來的脫核電政策是愚蠢行為……將千方百計地推銷核電”. June. 23, 2022 07:40. by 張寬錫, 李建赫 jks@donga.com,gun@donga.com. 尹錫悅總統22日批評文在寅政府的脫核電政策說：“如果5年來不幹蠢事，構建更加堅實的核電站生態系統，現在可能沒有競爭者。” 尹錫悅當天訪問了慶南昌原市原子能發電設備企業鬥山能源，並表示：“需要進壹步培養的核電站產業現在面臨數年的困難，感到非常遺憾，現在起就應該糾正。”現任總統訪問核電站產業現場實屬罕見。尹錫悅在當選後候任時期的4月份，也訪問過昌原的核電站企業。 尹錫悅參觀了鬥山能源內中斷建設的新韓蔚3號、4號機組核反應堆主端材料、新古裏6號機組核反應堆頂部等設備所在的鍛造工廠。他批評稱：“推進脫核電政策的相關人士，如果看完面積比汝矣島更大的巨大設施，參觀了產業生態界和現場，是不是還會做出這樣的決策，我對此表示懷疑。”對於大選候選人時期承諾的重啟新韓蔚3號、4號機組建設壹事，他表示：“將遵守法律程序和標準，最大限度地縮短時間，有效執行，”“我也會為核電銷售而千方百計努力。” 尹錫悅接著在非公開座談會上就核電站產業表示：“現在的情況不是給壹點水和營養成分就能解決的情況，”“現在的情況是，必須給予滿滿當當的支援才能生存下去。”他還打比方說：“核電站行業就是壹個因脫核電站炸彈爆炸而成為廢墟的戰場。”當天，產業通商資源部和中小風險企業部發表了包含△今年925億韓元規模的緊急工作訂單△到2025年為止共1萬億韓元以上的工作訂單△共3800億韓元規模的金融支援及6700億韓元技術投資等內容的核電站產業合作企業支援方案。

한국어