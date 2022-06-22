從中國進口鋰，韓國面臨強制勞動防止法制裁的危險. June. 22, 2022 07:54. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 有觀察人士認為，從中國進口鋰、鈷等礦物的韓國企業有可能被列入美國政府21日生效的《防止維吾爾強制勞動法》的制裁對象。該法規定，進口中國新疆維吾爾自治區生產的產品和原料時，如果沒有證明與強制勞動無關，就禁止進口。 《紐約時報》20日報道說：“數千家跨國企業的供應鏈與新疆有關，”“如果美國全面實施該法律，電動汽車、電池、再生能源等領域的很多產品將被禁止進口。”《紐約時報》報道說，在新疆地區開采的礦物壹直出口到美國、德國、英國、日本、韓國。 韓國對外經濟政策研究院20日指出：“韓國企業也有根據相關法律規定屬於貿易制裁對象的危險。”據悉，以2020年為基準，韓國企業對火車電池等使用的鋰和鈷的對華依賴度達到了80%。 中國是世界第壹大鋰生產國。據《紐約時報》報道，這些礦物大部分在新疆維吾爾自治區礦山進行開采或加工。也有人擔心，這會萎縮鋰等主要礦物的供應，進壹步助長物價上漲。

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